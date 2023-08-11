瑞銀收購瑞信不再需要政府提供擔保 並償還數十億瑞郎緊急貸款

瑞士最大的銀行瑞銀集團（UBS）周五(11日)表示，不再需要政府為拯救倒閉的瑞士信貸（Credit Suisse）而提供的擔保，並已償還了數十億瑞士法郎的緊急貸款，從而擺脫了納稅人支持的資金。

瑞士政府向瑞銀集團提供了90億瑞士法郎（約合103億美元）的損失保護擔保，作為今年早些時候國家出資收購瑞士信貸的一部分。

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瑞銀還表示，它不再需要公共流動性支持，也不再需要瑞士國家銀行（SNB）提供高達1000億瑞士法郎的流動性援助貸款，並由聯邦擔保提供支持。

瑞士政府周五表示：「這些根據緊急狀態法制定的維護金融穩定的措施將不復存在，聯邦和納稅人將不再承擔這些擔保帶來的任何風險。」

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瑞銀還表示，瑞士信貸已向瑞士國家銀行全額償還了500億瑞士法郎的緊急流動性援助（ELA+）貸款。一位熟知內情的人士說，截至7月份，瑞士信貸仍有一筆430億瑞士法郎的緊急流動性援助貸款尚未償還。

瑞銀集團首席執行官兼董事長周五在路透社看到的一份備忘錄中告訴員工，瑞銀集團將在8月31日公佈第二季度業績的同時，提供有關與瑞士信貸合併所取得的進一步里程碑的信息。

瑞銀還表示，與瑞士信貸一起，瑞銀已為擔保和緊急流動性機制支付了超過 7 億法郎的費用和風險溢價。

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責任編輯：張瑋婷