【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法

▲ 【內房危機】碧桂園財困 摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園 一文看清大行最新看法

碧桂園 （02007） 財務狀況急轉直下，料上半年淨虧損或達550億元人民幣。綜合大行分析，若情況持續惡化，碧桂園可能要進一步減價賣樓，影響或蔓延至全個行業。而摩通亦提到，中央或基於三大原因，到現時未有出手援助。

摩通：若碧桂園再減價賣樓 有機會陷入負資產

碧桂園發盈警兼承認正面對嚴重困難，摩根大通表示，這或許是碧桂園最終出現信用事件的前奏，同時，集團可能已經正預備債務重組。直到現在，仍沒有跡象表明政府會進一步提供支持或救助。而且，8月銷售將維持疲弱，8月初至今，20城市銷售按年跌30%，所以，該行相信碧桂園仍會面對流動性壓力。

摩通指，目前未見到碧桂園有如恒大 （03333） 一樣出現負資產，不過，如果低綫城市的挑戰持續，碧桂園可能要進一步減價賣樓，該行相信，到時集團要進行更多減價撥備，項目甚至要蝕賣。因此，碧桂園將來仍有機會陷入負資產。

為何中央到現時未有出手支持？ 摩通認為，一、從中央角度而言，「保交樓」是最優先項目，現時大部份財困房企仍有交付。同時， 放棄償付債券是為了建築而保留現金的做法，這或令中央稍為放心，因為債務違約或不會觸發碧桂園出現巨大的交付問題。二、地方政府及國企投資碧桂園的股票意欲低，因為風險高企。第三、中央對民營企業的支持主要是通過擔保境內債券發行。然而，碧桂園缺乏有吸引力的投資物業，可以作為抵押品。

大摩：碧桂園財困或令房企銷售惡化

摩根士丹利表示，碧桂園的聲明可能令購房者對停工等憂慮升溫，導致房企銷售或會惡化。而且，地方政府可能會收緊房企預售金的使用，以確保項目完工。疊加市道疲弱，碧桂園的資產價值及流動性狀況或會進一步受到影響。該行認為，碧桂園能否避免違約取決於監管機構的額外融資支持。

對於碧桂園服務 （06098） ，大摩指，碧服或需因應碧桂園的流動性壓力而重估盈利，同時，碧服有17億元人民幣的應收賬款來自碧桂園，故有減值風險。

考慮到碧桂園在全國300多個城市有逾3000個項目，該行指，一旦違約，可能會再削弱購房者信心，加劇樓價下行的預期。

高盛：碧桂園未來12個月流動性仍具挑戰

高盛表示，雖然預期政策刺激措施將在未來數周出台，但預期碧桂園未來12個月的流動性狀況仍具挑戰，因為集團在低綫城市的曝光率較高，佔截至去年底的可售資源約61%，以及房地產市場不太可能強勁復甦。同時，該行預期，購房者短期內對民營樓盤的信心短期內進一步惡化，故預期碧桂園今明兩年的銷售均按年跌50%，這將導致碧桂園的現金餘額大減，

該行估計，碧桂園可能需要1000億至1500億元人民幣的額外資本，才可保障旗下項目建設如常推進。雖然集團的債務規模以及在行業的銷售份額不及恒大，但在城市覆蓋面及現時在售項目數量上均高於恒大。

高盛指，若果碧桂園的額外的債務償還壓力變得明顯，並進一步削弱行業參與者、債權人和購房者對民企的信心，這可能會導致行業復甦速度慢於預期，政府亦需要更早、更積極推出寬鬆政策。

因此，高盛將碧桂園的目標價由2.8元下調至1.4元，評級為「中性」。

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編輯：袁諾曦