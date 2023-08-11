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【太空旅遊】維珍銀河載首批3位私人旅客上太空　參與1小時太空旅行要花費幾多？

股市 16:52 2023/08/11

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【太空旅遊】維珍銀河載首批3位私人旅客上太空　參與1小時太空旅行要花費幾多？

英國富豪布蘭森（Richard Branson）旗下維珍銀河（美：SPCE）首次將私人旅客送上太空，目標每個月舉行一次太空旅遊，惟目前仍有逾800張已積壓的訂單等待公司處理。美國時間周四（10日）上午，維珍銀河於美國新墨西哥州的發射場，安排載有3名乘客的太空飛機「團結號」升空。「團結號」於9時半左右升至1.3萬多米高空，隨後啟動火箭飛到太空邊際。

3名乘客分別來是英國前奧運選手古德溫，以及來自中美洲國家安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）的母女沙哈夫及邁耶斯。他們於太空體驗了數分鐘的無重狀態，在艙內飄浮之際，透過窗口俯視地球表面，最後啟程返回地球，整個旅程歷時約1小時。

值得留意的是，古德溫早在2005年已預約本次太空旅程，並支付20萬元美金，現時費用已倍增至約45萬美元。沙哈夫及邁耶斯則於2021年贏取維珍銀河的太空旅遊抽獎廣告，因此費用全免。

維珍銀河盤前升2.2%，暫報3.24美元。

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【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

記者：伍鍵文

美股 維珍銀河（美：SPCE）
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