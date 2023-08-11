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【內房危機】 中國恒大旗下恒大地產財報曝光 已資不抵債 流動負債高達1.6萬億

股樓投資 16:19 2023/08/11

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中國恒大（03333）旗下主要附屬恒大地產昨晚（10日）接連公布一系列財報，當中包括2022及2021年度審計報告及債券年報。報告顯示，2021年恒大地產虧損高達5,241.7億元（人民幣，下同），而2022年虧損達527.2億元。截至去年12月31日，公司流動負債高達1.68萬億元，貨幣資金僅91.73億元。公司總負債1.83萬億元，總資產1.47萬億元，已明顯處於資不抵債狀態。

同場加映﹕【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

恒大地產表示，2021年起受多重不利因素影響，陷入債務違約流動性困境。2022年，債務化解工作進度落後，流動性危機持續影響導致虧損，且已資不抵債，公司正面臨持續經營能力重大疑慮。報告亦披露，目前恒大地產近1,908.3億元資產受限，佔報告期末凈資產比例為-52.25%，顯示公司資金周轉難題嚴重。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁

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恒大地產指，管理層積極提出債務解決方案以緩解流動資金壓力，如與境內其他貸款人積極磋商借款展期事宜，因貸款人分散且市場環境不斷變化，仍需時間與個別貸款人逐一確定展期方案。公司認為，集團將能夠逐步完成對相關剩餘借款展期協議的簽署，並積極通過多種管道尋求新的融資或額外的資金流入，包括但不限於資產管理公司或金融機構的新融資、保交樓的專項借款及配套借款、與業務合作夥伴的業務合作、資產處置等。

同場加映﹕【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

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記者：郭秀慧

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港股 債券 恒大 中國恒大（03333）

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