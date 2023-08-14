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【泰式通脹】泰國通脹率預測為1-2%東盟中最低

商業 11:00 2023/08/14

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泰國商務部貿易政策與戰略辦公室主任Poonpong Naiyanapakorn表示，泰國的通脹率是已公佈通脹率的七個東盟國家中最低的，預計全年通脹率在1至2%之間。他引述6月的經濟數據表示，泰國的低通脹率與穩步下降的全球通脹率一致，與老撾、菲律賓、新加坡、印尼、馬來西亞和越南相比是最低的。

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7月份消費者價格指數相當於107.82，而去年同期為107.41，同比僅上漲0.38%。低通脹率的原因是豬肉等食品價格，與去年同期相比連續三個月下降，能源價格連續五個月下降。7月份食品和非酒精飲料價格同比平均上漲1.49%。然而，由於氣候變化導致產量低，雞蛋、紅毛丹、蔬菜、石灰、生薑和番茄等農產品價格仍然居高不下。

電器、服裝、電視、洗衣機、手機、衛生口罩等非食品價格同比下降0.38%。同時7月份的電費、燃氣價格、公共交通費用及理髮等個人服務費用均較去年同期有所上漲。

Poonpong表示，不包括新鮮食品和能源的基本通脹率同比上漲0.86%，而這情況自今年初以來一直持續。今年前7個月通脹率比去年同期上漲2.19%，處於泰國財政政策辦公室容許的區間內。7月份消費者價格指數環比下降0.01%，與食品和非酒精飲料價格下降一致。但非商品價格環比上漲0.42%。

由於政治不確定性以及純汽油和汽油價格上漲，7月份消費者信心指數從6月份的56.1降至53.3，連續八個月下降。不過他表示，由於經濟和旅遊業的持續復甦，泰國民眾普遍對泰國經濟的實力仍然充滿信心。

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責任編輯：李智賢

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