【夫妻財務】2個共同賬戶保夫妻關係 仲有一個留畀自己

夫妻之間的財務管理是建立和維持健康夫妻關系的重要組成部分。在財務方面，有一種常見的方法是夫妻共同擁有兩個賬戶，同時保留一個賬戶給個人使用。這種方法可以在維持夫妻關系的同時，滿足個人需求和獨立性。夫婦有兩個共同賬戶，一個用來定期儲蓄，這部分沒有緊急永遠不要隨便動用，一個用作日常開銷，夫妻每月各轉部分進戶口。比例方面，建議把收入的 40%轉到夫妻定存，20%轉到家庭日常開銷，這個比例可以按照收入高低作調節，收入越多定存的比例就要增大才健康。

時間長了，會發現減少很多家庭矛盾，其次自己要有兩個賺錢的賬戶，一個用來固定儲蓄，不輕易使用，另一個就是自己的零花錢，平時自己用不需要向任何人交代。

這樣的存錢結構有三個好處： 讓家庭有存款

讓雙方對柴米油鹽有參與感

抽空愛自己

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責任編輯：陳玉蓮