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年青上車客大膽還價成功　417萬購青龍頭豪景花園海景戶

股樓投資 16:31 2023/08/11

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市區接連有新盤低價推出，有買家趁機於二手市場大膽還價，終以417萬元購入青龍頭豪景花園。中原地產劉瑞榮表示，豪景花園1座低層D室，實用面積358平方呎，一房間隔，享汀九橋及青馬大橋雙橋海景，今年6月叫價448萬元，日前終以417萬元易手，實用呎價約11,684元。 

劉瑞榮說，買家為年青上車客，鍾情單位屬優質海景戶，加上屋苑車位供應充足，見最近市區新盤搶走大量購買力，二手業主議價空間大增，於是大膽還價，最終業主亦肯減價，即拍板承接。 

資料顯示，原業主於2008年9月以95萬元購入單位，持貨15年，現帳面賺322萬元，物業期內升值3.4倍。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 青龍頭 豪景花園 二手市場 中原地產

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