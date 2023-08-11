【iM驗樓】火炭星凱‧堤岸高層單位獲88分　窗頂漏風怕變滲水入屋

鄰近港鐵火炭站新盤星凱‧堤岸，由內房中洲控股發展，關鍵日期由最初去年底，延至今年6月底終於陸續交樓。今期記者與驗樓師鍾智剛（鍾Sir）檢驗1座高層、實用面積568平方呎的2房單位，發現主人房窗頂有輕微漏風，鍾Sir擔心遇到「翻風落雨」的日子，或者構成滲水入屋；另外在客房插座、浴室座廁水箱都發現到小瑕疵，幸而不太影響實際使用，最終單位得88分。

現時1座高層2房單位樓價約1,170萬元，業主蘇先生透露，原本與家人住在對面御龍山，所以可謂看着星凱‧堤岸興建。他與妻子於2021年10月時買入該單位，當初買樓打算過「二人世界」，不過就在上車直至入伙期間迎來了新生命，他笑稱：「整個計劃都不同了，原本打算客房用來當作書房，現時也要變為小朋友的房間。」

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鍾Sir提到，一般發展商執修單位會由高層開始，因此通常高層單位的瑕疵較少。而今次驗樓在單位主要發現3個問題，其中一個是主人房窗戶。鍾Sir發現，窗的右上方漏風，代表窗與框之間有空位，若是下雨天滂沱大雨，窗頂接太多水，雨水或會由角落滲入，變成漏水。他建議通知發展商，稍為調較窗鉸，將窗鎖貼窗框即可解決問題。

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另外一個小問題則是浴室座廁水箱，鍾Sir先是見到水箱蓋有些歪掉，打算掀起檢查時，卻發現有玻璃膠封死連接位，無法打開。他表示，之前檢驗同屋苑的其他單位時，都可打開座廁水箱，估計今次單位安裝座廁後，水箱太貼牆身不能完全蓋上水箱蓋，才會出此下策。鍾Sir認為如果是水箱位置出問題，令到水箱蓋不上去，應該重新安裝合適位置，才是正確的維修方法。

最後一個瑕疵位於客房插座，鍾Sir試掣時發現需要大力搖動插頭才可使用，原來是因為插座冚蓋與電掣孔對不上，偏向右邊，需要不停搖動，將冚蓋稍為移到左邊，方能順利使用。鍾Sir建議發展商重新安裝插座冚蓋。

鍾Sir評論稱，因單位窗戶較多，亦有常見的玻璃崩花問題，因此在驗樓14個項目中，以「窗」的部分扣最多分，只獲40分；其他扣較多分的則是「家電」及「油漆」，分別獲70及85分，最終單位得88分，質素不算太差。

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攝影：李潔映

撰文：陳楚琨