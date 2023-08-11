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英國第二季經濟超預期增長0.2% 英鎊兌美元和歐元大幅走高

環球政經 15:26 2023/08/11

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英國經濟在第二季度實現了出人意料的增長，為英國央行進一步加息奠定了基礎，但英國仍是唯一一個尚未恢復到疫情之前、即2019年底水平的大型發達經濟體。

周五的官方數據顯示，英國第二季度經濟增長了0.2%，而經濟學家一致認為英國第二季度經濟增長持平。這些數據使英鎊兌美元和歐元大幅走高。

英鎊的表現得益於6月份0.5%的月度增長率，高於路透社調查的所有預測值，路透社調查的預測值為增長0.2%。

鑑於英國央行本月強調經濟韌性是支撐其判斷的因素之一，這一強勁表現增強了人們對英國央行將繼續加息的押注。英國央行本身預計第二季度經濟增長為0.1%。

 

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資產管理公司Premier Miton的基金經理伯瑞爾（Neil Birrell）說：「這讓英國央行很頭疼，他們很可能已經考慮過很快暫停加息，但這一數據（第二季度經濟增長）將使加息變得更加困難。」

英國國家統計局稱，企業認為 5 月份多了一個全國假日是 6 月份產出比 5 月份增加的一個因素。

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除去 2020 年第一次 COVID-19 封城後的初步反彈，製造業創下了自 2019 年初以來最好的一個季度，產出環比增長 1.6%。商業投資也大幅增長，環比增長 3.4%。

財政大臣亨特（Jeremy Hunt）說：「我們為抗擊通脹所採取的行動已初見成效，這意味著我們正在為經濟增長奠定堅實的基礎。」

雖然與歐元區不同，英國迄今為止躲過了經濟衰退，但這些數據證實了自疫情以來英國相對較差的經濟表現。

截至第二季度，英國經濟目前比 2019 年底的水平低 0.2%，而德國、法國、意大利和美國分別比 2019 年底的水平高出 0.2%、1.7%、2.2% 和 6.2%。

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記者：張瑋婷

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