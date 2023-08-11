【政府工】康樂及文化事務署請傳訊主任 每月43,340元 完約可獲發約滿酬金

政府工勝在穩定，不少人都希望可以貿得鐵飯碗。今期康樂及文化事務署請傳訊主任，月薪有逾4.3萬元，受聘人如能圓滿完成合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現及行為，可獲發約滿酬金。該筆酬金，加上政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期內支取底薪總額的15%。受聘人並可享有《僱傭條例》規定而又適用的休息日、法定假日（或代替假日）、年假、產假／侍產假和疾病津貼。

申請資格 : (a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；主修傳理、新聞、公共關係、翻譯或相關學科的學位學歷者更佳； (b) 在取得上述學歷後在企業傳訊、公共關係、新聞、市場推廣、社交媒體或公共事務方面具有不少於五年的全職工作經驗（與文化事務相關更佳）[見註(1)]； (c) 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科達第3級或以上成績，或具備同等學歷[見註(2)]； (d) 熟悉MS Word、Excel及PowerPoint等電腦軟件應用程式；以及 (e) 能夠書寫流暢中英文和能操流利粵語及英語[見註(3)]，以及具備良好的組織及表達能力和人際溝通技巧。

獲取錄的申請人將按為期一年的非公務員合約條款聘任。

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責任編輯：陳玉蓮