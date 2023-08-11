【領展823】四座大山壓垮領展股價　CEO王國龍「左手買右手沽」只是原因之一？

▲ 【領展823】四座大山壓垮領展股價 CEO王國龍「左手買完右手沽」只是原因之一？

領展 （00823） 再破底，市場認為，領展股價低迷，源於四大關鍵：（1）領展行政總裁王國龍參與供股後減持套現，令投資者無所適從；（2）中港零售市道復甦力度疲弱，關注盈利前景；（3）息口前景不明朗下，領展估值受壓；（4）利息成本支出偏高，派息可持續性存疑。

王國龍今年2月承諾會參與供股，據聯交所權益披露顯示，王國龍因供股增持近23.4萬股領展，涉資逾千萬元，但據其周三以每股平均價42.39元減持107.6萬股領展計，減持規模為其持股總數逾五分一，套現約4561萬元。有市場人士直言，「王國龍左手買完右手沽，令人無所適從，亦顯示管理層看淡公司前景」。

領展發言人：王國龍減持基於個人財務需要

領展發言人解釋，王國龍的酬金很大部分由領展的基金單位支付，他將部分工作薪酬用於其他私人用途是正常不過的，他對領展的未來前景依然充滿信心，而交易的時機在於他的個人財務需要，在減持後，王國龍仍然持有386萬個領展基金單位。

自王國龍擔任領展行政總裁以來，一直是公司的重心人物，在公司面對利息成本高企、併購交易停滯不前、零售市道疲弱的困境下，一個非常熟悉及了解公司經營狀況及前景的高級管理層作出減持舉動，變相成為推低領展股價的最後一根稻草。

息口不明朗因素偏高 領展估值有下行空間

香港一直是領展最大的盈利來源，中泰國際研究部策略分析師顏招駿表示，自通關後，本港零售市道復甦力度不如預期，零售銷售數據已於3月見頂，加上消費券的邊際效用愈來愈低，反映零售前景並不理想。另有中資分析員指，本港旗艦商場海港城母企九龍倉置業 （01997） 亦坦言本港零售拾級而下，令人對本港零售前景更悲觀，不止本港，內地零售市道恢復速度亦緩慢，即使領展在新加坡及澳洲有其他物業，惟不足以抵銷中港零售弱勢。

現時市場對於美國聯儲局加息周期是否完結仍存分歧，聯儲局主席鮑威爾月底出席Jackson Hole年會時的講話，相信將為市場焦點。上述中資分析員指，現時息口不明朗因素偏高，加上年底減息的可能性下降，領展估值有再下行空間。

利息成本負擔巨 關注領展減派息可能

顏招駿稱，據彭博數據，領展預測市盈率約6.7厘，以目前銀債約5厘，美國十年期債息約4.2厘計，領展預測市盈率至少要逾7厘，才算吸引，意味即使領展股價下行空間不多，上升亦有難度，預期領展股價會於低位徘徊。

截至今年3月底，領展浮息負債佔比約43.2%，平均借貸成本3%。顏招駿指，今年港元拆息（HIBOR）急升，美息又可能未見頂，將大幅加重領展的利息成本負擔，領展面對利息支出增加但收入增幅緩慢，或會影響未來的派息能力，關注領展會否有減派息的可能。

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記者：陳韻妍