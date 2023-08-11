▲ 【大行報告｜1299】摩通：友邦遭過度拋售、估值為歷史低 料潛在升幅達17%

友邦 （01299） 股價本周一度考驗70元水平，創去年11月底低。摩通發表研報表示，友邦股價表現跑輸大市約8%，認為過去一個月被過度拋售，相信這是入市機會，因此將投資評級從「中性」升至「增持」。

摩通預期友邦今、明兩年股東總回報率（計及股息及回購）達到約6%，考慮到舊有壽險保單可觀的現金生成前景，預計回報率可維持該水平。另外，有消息指內監管部門要求所有定價利率3.5%產品於7月底下架，意味產品利潤率的下行空間有限。

再者，以目前公司派息政策，意味明年股息率達2.5%。公司3月時首次推未來3年回購100美元計劃，該行認為之後會再有同等規模的回購。加上，該行預料公司未來3年償付能力比率逾270%，擁有強勁資本支撐。

摩通認為，友邦現價估值水平已接近歷史低位，而業務已回到增長軌道，預測明年新業務價值將增長34%至47億美元，維持目標價86元不變。這意味潛在升幅達17%。

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編輯：姚卓然