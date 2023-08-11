【內房危機】 料半年最多蝕550億 傳正籌備啟動債務重組 碧桂園跌穿1蚊成「毫子股」

碧桂園（02007）發盈警，截至6月底止，預計虧損450億至550億元人民幣，去年同期賺約19億元人民幣，虧損主要由於房地產行業銷售下行的影響。早前碧桂園未能如期償還兩筆原定於8月6日到期的美元債券票息，涉及資金約2,250萬美元（約1.75億港元），但會有30日的寬限期，暴露出公司短期流動性問題。

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據內媒引述消息人士指，碧桂園已經在收集資料籌備債務重整工作，並聘請中金任財務顧問，短期有望啟動相關程序。受多個負面消息影響，碧桂園股價未止瀉，更跌穿1元創歷史新低，最低見0.89元，最多跌14.4%，最新報0.98元，仍跌5.8%，成交額12.1億元。

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碧桂園指，自2021年以來，行業步入了前所未有的困難時間，今年首7個月，公司實現權益銷售金額1,408億元（人民幣，下同），較去年同期下跌35%，較2021年下挫61%；7月銷售額121億元，較去年同期下跌60%，較2021年更下挫78%。面對行業整體極端困難的局面，集團強調，「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，會竭盡全力保障公司現金流安全、最大限度削減支出，全力以赴保交付，積極化解階段性流動壓力，並考慮採取各種債務管理措施。

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記者：郭秀慧