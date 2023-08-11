  • 29°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

平均60組客搶一單位　親海駅II截收逾3.8萬認購成票王　明日開售　

股樓投資 15:46 2023/08/11

分享：

分享：

由長實（01113）發展的油塘親海駅II昨晚截票。市場消息指，項目在點算後最終接獲逾3.8萬個認購登記，以首輪銷售626伙計，超額認購59倍，即平均60組客搶一個單位。預計周六銷情火熱，有逾5,000人次親臨紅磡置富都會的售樓現場，故限制當日每枱客戶連代理的到場人數為3人，以盡量避免現場出現混亂。

是次亦打破新世界及港鐵合作的大圍柏傲莊III，於2021年6月第三輪銷售截收約3.05萬票的舊紀錄，並推高約7,500票，成為本港歷來新盤收票王。

發展商另指，同系親海駅第1期現階段未有任何發售計劃，或考慮留待現樓發售。

資料顯示，親海駅II首輪銷售單位涵蓋開放式至三房多元戶型，實用面積210至723平方呎，折實價290萬至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元，折實平均呎價14,868元。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

點擊圖片放大
+10
+9

同場加映 【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

同場加映【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

一手市場 親海駅 親海駅II 長實 油塘

上一篇文章

【內房危機】 料半年最多蝕550億 傳正籌備啟動債務重組 碧桂園跌穿1蚊成「毫子股」

下一篇文章

新香港人家庭鍾情海景　5.5萬月租貝沙灣海景分層戶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【職場熱話】24歲女想轉工因想居家辦公 網民：大多數都會工作多做到要不停加班
【職場熱話】24歲女想轉工因想居家辦公 網民：大多數都會工作多做到要不停加班
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【職場熱話】 應屆畢業生猶豫應否接受月薪1.6萬的工作 網民：沒有發展的工做得越久就錢越少
【職場熱話】 應屆畢業生猶豫應否接受月薪1.6萬的工作 網民：沒有發展的工做得越久就錢越少
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款