【開心購物節】香港開心購物節最後一擊大送總值200萬元保健產品

香港零售管理協會舉辦的香港開心購物節來到尾聲，即日起至8月24日的主題是「健美養生、扮靚變身」，並提供「體驗式禮遇」。參與的品牌及商戶包括個人健美保健、蔘茸海味、化妝美顏、衣物鞋履，其中萬寧更會送出免費專業健康諮詢服務及總值200萬港元保健產品。

【英王新幣】500萬枚查理三世50便士紀念幣開始在英國流通

萬寧送免費健康諮詢服務

由8月11日至8月24日，顧客只需於HK01或HKRMA平台，上載淨價滿100元的萬寧購物單據，即可參加活動並贏取豐富獎品。首140名正確寫出其中一項萬寧社區藥劑服務的參加者，將免費享用由萬寧註冊藥劑師及營養師提供的專業健康諮詢服務及價值16,000元的保健產品，名額140名。

8月11日至24日期間的免費禮遇︰

品牌 優惠 8月11 日 Embryform HK$20現金劵 8 月12日 官燕棧 免費換領紅棗圓肉燕窩飲[減甜](180克/樽) x1 8月13日 Marathon Sports HK$30 現金券 8月14日 Siamei 詩雅美品 免費換領Dr. Derma 面膜1張 8月15日 南北行 高麗參片免費試食劵 8月16日 位元堂 雙層潤喉軟糖15粒包裝 8月17日 萬寧 GNC女性小紅莓和益生菌300億 8月18日 Jeanswest HK$149/HK$199 盲盒限量搶 8月19日 位元堂 位元堂HK$25現金劵 8月20日 Marathon Sports 送涼感毛巾及免費成為會員 8月11日至24日 屈臣氏 HK$10現金券

只需於指定日期內，於AlipayHK 應用程式內的搶劵頁面，即可以「先搶先得」形式獲得免費禮劵。搶劵活動於每日中午12時開始，數量有限，送完即止。

【綠茶商機】Matcha Tokyo疫下攻港 疫後續開新店增加卡位吸攻年輕人

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。