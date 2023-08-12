【一周科技回顧】NVIDIA黃仁勳提3大策略助攻　亞馬遜賣AI生成假書

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

英偉達（Nvidia）幾乎壟斷目前最炙手可熱的AI GPU市場，在目前生成式AI、電腦繪圖和元宇宙基礎設施領域中的地位可謂舉足輕重，NVIDIA的動向亦已成科技界焦點。NVIDIA創辦人兼CEO黃仁勳日前在美國洛杉磯舉辦的電腦繪圖及互動技術會議暨展覽SIGGRAPH 2023上，針對生成式AI及元宇宙應用趨勢，最新公布3大部署‍‍。

生成式AI技術衍生偽造、抄襲等問題及隱憂，知名作家Jane Friedman日前發現，亞馬遜上有出現以她名義出售的新書，惟這些書本並非她所寫，推測是用AI偽造。Jane Friedman在社交平台X（前稱Twitter）上發表一篇帖文討論相關問題，其後亦有幾位作家回應帖文，表示他們也有相似經歷，並擔心情況會愈來愈嚴重。

ChatGPT用途廣泛，除可用作聊天、語言翻譯、改寫文章和創作故事外， IT從業員甚至會用它來解答編程問題。但美國普渡大學（Purdue University）的研究卻發現，ChatGPT回答編程問題時，錯誤率竟高達52%。

近日多間外媒報道均表示蘋果（Apple）iPhone 15將於9月13日發布。據《彭博》（Bloomberg）知名Apple爆料記者Mark Gurman在最新一期的Power On通訊引述消息透露，Apple將於9月12或13日發布iPhone 15系列新機，iPhone 15最快在9月22日左右上市。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？ 上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen