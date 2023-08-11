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新香港人家庭鍾情海景　5.5萬月租貝沙灣海景分層戶

股樓投資 15:43 2023/08/11

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踏入暑假，近月租賃持續暢旺，有新香港人家庭以月租5.5萬元進駐薄扶林豪宅貝沙灣一伙高層逾千呎單位。 

中原地產李炳全說，貝沙灣六期貝沙灣6座高層C室，實用面積1,119平方呎，三房一套間隔，享單邊全海景，今年6月放租，月租原叫價5.8萬元終日前以5.5萬元租出，平均實用呎租約49元。據了解，租客為新香港人家庭，鍾情上址海景，故決定承租。 

資料顯示，業主於2018年以3,350萬元買入單位，以目前月租5.5萬元計，現享約2厘租金回報。 

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 貝沙灣 豪宅 薄扶林 中原地產

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