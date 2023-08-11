【英王新幣】500萬枚查理三世50便士紀念幣開始在英國流通

英國皇家造幣廠宣布，為紀念英國國王查理三世加冕而新鑄的50便士紀念幣，8月10日起正式在當地流通使用。英國全國各地的郵局和銀行分行較早前已收到500萬枚50便士硬幣，其圖案是慶祝今年英王查理三世的加冕典禮。

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新硬幣由皇家造幣廠硬幣設計師 Natasha Jenkins 設計，是繼於2022年12月開始流通、標誌著查理三世從已故女王伊麗莎白二世繼位的加冕紀念幣後，第二款進入流通的帶有查理三世肖像的官方硬幣肖像的50便士硬幣。

英國皇家造幣廠紀念幣總監麗Rebecca Morgan表示，這對國家來說是特殊時刻，因為公眾將有機會在硬幣的變化中發現一段歷史：「我們預計50便士加冕硬幣，將受到硬幣收藏家和渴望擁有一段英國歷史的公眾的熱烈追捧。」

270億枚女王肖像硬幣仍繼續流通

新50便士硬幣的正面印有查理三世的官方硬幣肖像，該肖像由英國雕塑家Martin Jennings設計，硬幣背面則是由皇家造幣廠設計師Natasha Jenkins設計的西敏寺大教堂，代表向加冕地點致敬。

所有帶有已故女王伊麗莎白二世肖像的英國硬幣將仍然是法定貨幣並繼續流通使用。同時流通印有不同君主肖像的硬幣很常見，這是為了平穩過渡並將環境影響和成本降至最低。目前英國流通的硬幣約有270億枚，上面刻有伊麗莎白二世女王的肖像。隨著它們損壞或磨損將被更換，以滿足對額外硬幣的需求。

但是隨著無現金支付的強勁趨勢，部分民眾可能需要一段時間才能注意到新硬幣。據銀行業機構UK Finance數據，2011年至2021年間英國現金使用比例從55%下降至15%，預計2031年將進一步下降至6%。但銀行機構表示，仍有超過100萬消費者使用現金作為主要支付方式。

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責任編輯：李智賢

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