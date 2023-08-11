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【大行報告】高盛：料博彩市場份額被轉移 維持永利澳門「中性」評級

股樓投資 20:56 2023/08/11

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高盛表示，就業績而言，將永利澳門（01128）2023至2025年EBITDA下調0%至2%，目標價9.9元，並維持「中性」評級。該行預計，隨著近幾周澳門旅行團和大眾旅遊開始復甦，加上夏季季節性因素，以及銀河娛樂推出第三期項目，估計未來幾個月的博彩市場份額，將由永利及美高梅中國（02282），轉移至金沙中國（01928）與銀娛（00027）的趨勢更為明顯。

 

【同場加映】溫股知新：期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

 

該行稱如同早前預期，永利澳門今年第二季較同業實現強勁的EBITDA按季增長，公司次季業績符預期，物業EBITDA按季增長58%至2.46億美元，基於貴賓贏率提升至4.2%，帶來2000萬美元影響，儘管被中場市佔率下降至19.1%所抵銷。

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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該行認為在未來6至12個月內，銀娛及金沙中國的股價將有更大的上升空間，因預計相關公司博彩市場份額將超過疫前水平。

 

【同場加映】青姐話：困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

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記者：鄭昊彤

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金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 大行報告 買入 目標價 港股 中國

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