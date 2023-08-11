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【SEO排名】外媒刪走過千篇文　原來無助排名？　Google：不鼓勵這樣做

科技 16:23 2023/08/11

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推進SEO（搜尋引擎最佳化，Search Engine Optimization），即是讓搜尋引擎更容易發現網站的程序。不少企業為改善搜尋引擎上的排名，均會發布有助推進SEO的內容，以接觸更多用户並增加點擊率。據外媒Gizmodo近日發現，科技新聞網站CNET自7月開始刪除小批量的文章，至今已刪除數千篇文章，以提高網站在Google搜尋的排名。

CNET其後證實外媒說法，可是僅表示刪文舉措是為了確保網站內容與搜尋結果高度相關，並在搜尋結果中，比其他競爭對手排得更前，惟未有透露刪除了多少篇文章。

不過，此舉實際上又是否可行？報道引述Google搜尋公共聯繫人Danny Sullivan表示，Google多年來一直建議不建議僅僅因為文章被認為是舊文章就刪除。而且，也不會因為網站刪去舊內容而神奇地改善網站的SEO。

【偽造新書】知名作家斥亞馬遜出售新書　涉用AI偽冒

【Deepfake音樂】Google擬與環球、華納音樂協商　開發AI音樂工具

報道又引述一些SEO專家意見，包括SEO公司Colorado SEO Pros（CSP）創辦人兼行政總裁Chris Rodgers指出，有時適當修剪網站內容是有效的，「不過這需要高水準的專業知識」。

他認為，如果內容流量和評級下降，並且搜尋引擎認為對使用者來說沒有價值，那就需要檢視內容。在較理想情況下，過時的頁面應該更新或重定向到更相關的URL，而刪除沒有重新導向新頁面的內容，應該是「最後手段」。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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