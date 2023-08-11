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【券商點睇】短期變現未有明顯體現 關注閱文集團AI改善用戶體驗

股樓投資 20:48 2023/08/11

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交銀國際表示，閱文集團（00772）組織架構調整及AIGC投入帶來長期產能擴張、成本優化及產品創新想像空間，不過短期變現仍未有明顯體現，關注其產能擴張進度，以及人工智能（AI）虛擬角色互動對閱讀產品用戶體驗改善。
 

 

該行微調2023及2024年調整後淨利潤預期，基於18倍閱文核心市盈率及20倍新麗市盈率，將目標價從37元小幅下調至36元，維持「中性」評級。


 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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該行指出，公司上半年利潤下降不影響全年增長預期。閱文2023年上半年收入為33億元（人民幣，下同），按年降20%，主要因在線業務高基數及部分IP項目遞延至下半年。調整後運營利潤5.5億元，按年降21%，對應利潤率為17%，按年持平，環比降2個百分點，主要因收入下降，但部分被降本增效帶來的費用節約所抵消。考慮自有閱讀企穩回升、下半年計劃中的IP項目以及持續的降本提效，預計全年調整後淨利潤增11%至15億元。

 

 

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記者：鄭昊彤

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