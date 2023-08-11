【業績股】華虹半導體第二季賺少6.4% 多間大行下降目標價 股價挫9%

華虹半導體（01347）公布截至今年第二季業績，期內銷售收入6.3億元（美元，下同），按年升1.7%，但毛利率則按年降5.9個百分點至27.7%，純利錄得7,852.4萬元，亦按年跌6.4%。季績表現落後下，華虹半導體在周五（11日）收報20.8元，挫9%。另公司第三季指引銷售收入約在5.6億至6億美元之間，毛利率約在16%至18%之間。有大行指公司第三季指引明顯遜於預期，並有多間大行下調目標價，最低見15.5元。





野村表示，華虹的第三季度指引意外下調，其中預計毛利率與該行及市場的預期有重大偏差，而早前的次季指引25至27%已低於該行預期，並將集團目標價由32元下調至25.8元，維持「中性」評級。

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麥格理亦指華虹第三季指引疲軟，認為產品組合拖累利潤率前景，對該股評級更由「跑贏大市」一舉下調至「跑輸大市」，目標價由46.98元削至18.84元。該行對其今明兩年淨利潤預測分別下調23%和36%，後年預測大致不變。

另瑞銀表示，華虹半導體第二季銷售收入按季持平，與指引一致。毛利率雖然按季跌4.4個百分點，但仍略高於指引，主要由於折舊成本、公用成本上升，以及產品均價下降。考慮到公司毛利結構不利因素，以及來自中國同業日益激烈的競爭，該行對公司維持審慎看法並維持「沽售」評級，目標價由16元下調至15.5元。

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記者：鄭昊彤