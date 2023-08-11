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【旅遊業】本港7月錄近360萬人次訪港　內地遊客佔八成

理財智慧 15:26 2023/08/11

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香港旅遊發展局今日（11日）公布，7月初步訪港旅客數字為約360萬人次，按月上升31%；日均旅客量為11.6萬人次。累積計算，今年首7個月共有近 1,650萬旅客人次訪港。

旅發局總幹事程鼎一表示，香港旅遊業正穩步地復甦，訪港旅客以東南亞市場恢復最快，例如上月來自菲律賓及泰國的旅客量，已各恢復至疫前同期超過九成；其次為內地市場，恢復水平約七成。整體來說，約半數為過夜旅客，稍高於疫情前。

客源市場7 月1-7月
內地2,975,90213,086,652
非內地612,6283,385,757
短途306,8611,658,716
長途164,746892,084
新市場28,613154,057
總數3,588,530 (按月對比：+31%)16,472,409

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青姐話
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此外，旅發局昨日（10日）舉行業界簡報會，向超過700名來自本地的旅行社﹑景點﹑酒店﹑航空﹑零售﹑餐飲﹑會展﹑郵輪等旅遊及相關業界的代表，分析香港旅遊業的最新情況與趨勢，以及介紹旅發局未來數月的重點工作。

旅發局認為，未來旅客訪港會以高鐵出行愈趨流行；文化﹑藝術及綠色旅遊越來越受歡迎，尤其是年輕客群；消費習慣改變，主要因購物而來港的旅客比例呈減少趨勢，而更多追求購物 以外的體驗；以及會議、展覽及獎勵旅遊（會展旅遊）復甦強勁。

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局方稱，未來將繼續邀請海內外業界、傳媒﹑明星﹑KOL 等來港，「親身體驗，眼見為實」 （Seeing is Believing），將香港多元的旅遊體驗宣傳到全球各地。亦會透過舉辦旗艦盛事，包括：「香港單車節」﹑「香港美酒佳餚巡禮」﹑「香 港繽紛冬日巡禮」﹑「香港跨年倒數」等，以及支持城中大型國際活動，吸引旅客來港，豐富他們旅遊體驗。

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撰文 : 陳楚琨

旅客量 高鐵 香港美酒佳餚巡禮 航空 文娛藝術 餐飲 展覽 旅發局 香港 經濟

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