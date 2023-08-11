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【投行人事】瑞銀將於8.31公布更多與瑞信合併的資料　逐步更換瑞信在國際市場上的品牌標誌

股市 14:51 2023/08/11

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瑞銀將於8.31公布更多與瑞信合併的資料　逐步更換瑞信在國際市場上的品牌標誌

路透引述瑞銀給員工備忘錄顯示，將於8月31日公布第二季業績時，提供更多與瑞信合併的里程碑資料。據備忘錄指，「我們所有人都應該知道，要完全凸顯與瑞信合併的價值，仍有很多工作需要完成。」

外電又引述消息人士報道，瑞銀已開始更換瑞信在國際市場上的品牌標誌，並將瑞信美國總部及其他主要辦公室的標誌更換，換上「瑞銀集團公司旗下瑞信」的標誌，未來數月會陸續在不同地點換上這個新標誌，當中瑞信位於倫敦金絲雀碼頭的總部標誌會於9月完成。瑞銀對此拒絕置評。

現時瑞信倫敦共21層的總部大樓使用率偏低，而且瑞銀收購瑞信後，倫敦是主要裁員地點之一，故市場關注瑞信倫敦總部辦公室的前景。

相關文章：【投行裁員】瑞信香港據報本周起裁減約80%投行員工　僅得約廿人可留低、較其他亞太市場「重手」（第二版）

相關文章：【投行人事】瑞銀投行部門全球高層據傳將「大執位」　料有瑞信銀行家獲重任

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編輯：陳韻妍

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