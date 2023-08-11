【內房危機】花樣年2年累計蝕165.5億 復牌股價跌逾5成

再有內房股復牌，停牌逾年的花樣年（01777）周五（11）復牌，開市報0.148元，較停牌前0.2元跌26%，但龐大沽盤湧現，股價很快跌至最低0.08元，跌幅達60%。截至3時，報0.89元，跌幅55.5%，成交額1,200萬元。

花樣年公布達成復牌指引，包括發表2022全年、2022中期及2021年業績；集團經營的業務有足夠的業務運作；針對公司清盤呈請已被撤回或解除；向市場提供所有重大信息，以便本公司股東及其他投資者評估本公司狀況等。

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根據通告披露，花樣年2022年全年淨虧損60.71億元人民幣，而2021年淨虧損為104.8億元人民幣，累計兩年合共虧損165.5億元人民幣，不派發股息。

截至去年底，集團的流動負債淨額為134.8億元人民幣及資產淨值為45.7億元人民幣，集團流動負債（包括已違約或交叉違約或包含提前按要求償還條款的流動負責）為846.1億元人民幣。

期內集團並未按預定還款日期償還數額約為221.6億元人民幣的若干計息負債。因此，於2022年12月31日，本金總額約為434.6億元人民幣的計息負債已違約或交叉違約。

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記者：李兆明