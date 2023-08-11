  • 29°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】花樣年2年累計蝕165.5億 復牌股價跌逾5成

股樓投資 15:55 2023/08/11

分享：

分享：

再有內房股復牌，停牌逾年的花樣年（01777）周五（11）復牌，開市報0.148元，較停牌前0.2元跌26%，但龐大沽盤湧現，股價很快跌至最低0.08元，跌幅達60%。截至3時，報0.89元，跌幅55.5%，成交額1,200萬元。

花樣年公布達成復牌指引，包括發表2022全年、2022中期及2021年業績；集團經營的業務有足夠的業務運作；針對公司清盤呈請已被撤回或解除；向市場提供所有重大信息，以便本公司股東及其他投資者評估本公司狀況等。

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4
點擊圖片放大

根據通告披露，花樣年2022年全年淨虧損60.71億元人民幣，而2021年淨虧損為104.8億元人民幣，累計兩年合共虧損165.5億元人民幣，不派發股息。

截至去年底，集團的流動負債淨額為134.8億元人民幣及資產淨值為45.7億元人民幣，集團流動負債（包括已違約或交叉違約或包含提前按要求償還條款的流動負責）為846.1億元人民幣。

期內集團並未按預定還款日期償還數額約為221.6億元人民幣的若干計息負債。因此，於2022年12月31日，本金總額約為434.6億元人民幣的計息負債已違約或交叉違約。

同場加映】【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【同場加映】【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
花樣年控股（01777） 復牌 市場動向 港股

上一篇文章

【政府工】康樂及文化事務署請傳訊主任 每月43,340元 完約可獲發約滿酬金

下一篇文章

【內房危機】 料半年最多蝕550億 傳正籌備啟動債務重組 碧桂園跌穿1蚊成「毫子股」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【職場熱話】 應屆畢業生猶豫應否接受月薪1.6萬的工作 網民：沒有發展的工做得越久就錢越少
【職場熱話】 應屆畢業生猶豫應否接受月薪1.6萬的工作 網民：沒有發展的工做得越久就錢越少
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【職場熱話】24歲女想轉工因想居家辦公 網民：大多數都會工作多做到要不停加班
【職場熱話】24歲女想轉工因想居家辦公 網民：大多數都會工作多做到要不停加班
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款