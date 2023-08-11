【大行報告│002】花旗調升中電目標價至55元　惟憂未來5年管制計劃協議年度開支減少礙本港盈利

▲ 【大行報告│002】花旗調升中電目標價至55元 憂未來5年管制計劃協議年度開支減少礙本港盈利

中電 （00002） 中期業績符預期，花旗在中電績後調低今年純利預測4%，以反映EnergyAustralia上半年盈利復甦能力較預期為慢，但隨澳洲業務盈利回復正常化，故分別調高2024年及2025年純利預測3.7%及1.5%。該行最新估計，EnergyAustralia下半年利潤約7.4億元，2024年及2025年利潤分別為16億元及17億元。

花旗預期，美國加息周期將於今年底完結，故調升中電目標價10%至55元，但維持「沽售」評級。該行解釋，香港是中電的最大盈利來源，上半年佔盈利約82%，但基於中電未來要興建的天然氣發電機組減少，若未來5年管制計劃協議（SOC）的年度資本開支較前5年減少5%至10%，中電未來5年盈利將會下降，而且中電4.9厘的預測股息率是香港公用股中最低。

花旗指，管制計劃協議中期檢討結果將於第四季公布。

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