  • 29°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告│002】花旗調升中電目標價至55元　惟憂未來5年管制計劃協議年度開支減少礙本港盈利

股市 14:33 2023/08/11

分享：

分享：

【大行報告│002】花旗調升中電目標價至55元　憂未來5年管制計劃協議年度開支減少礙本港盈利

中電 （00002） 中期業績符預期，花旗在中電績後調低今年純利預測4%，以反映EnergyAustralia上半年盈利復甦能力較預期為慢，但隨澳洲業務盈利回復正常化，故分別調高2024年及2025年純利預測3.7%及1.5%。該行最新估計，EnergyAustralia下半年利潤約7.4億元，2024年及2025年利潤分別為16億元及17億元。

花旗預期，美國加息周期將於今年底完結，故調升中電目標價10%至55元，但維持「沽售」評級。該行解釋，香港是中電的最大盈利來源，上半年佔盈利約82%，但基於中電未來要興建的天然氣發電機組減少，若未來5年管制計劃協議（SOC）的年度資本開支較前5年減少5%至10%，中電未來5年盈利將會下降，而且中電4.9厘的預測股息率是香港公用股中最低。

花旗指，管制計劃協議中期檢討結果將於第四季公布。

相關文章：【中電002】中電：8月整體淨電價較1月回落2.3%、料下半年能源價格續回落　澳洲業務不急於尋找合作夥伴

相關文章：【業績│公用股】中電半年扭虧淨賺50.6億元、息0.63元　澳洲EnergyAustralia下半年業績料回升

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

港股 中電控股（00002） 個股分析 天然氣 目標價 純利 中電 大行報告 澳洲 公用股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴、中移動績後逆市升　碧桂園變「毫子股」、領展穿40元　恒指午後跌逾百點（不斷更新）

下一篇文章

【內房危機】中證監據報周五與房企和金融機構開會　了解房企銷售及債務　惟碧桂園未獲邀與會（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】碧桂園挫近6%穿1蚊　突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣
【內房危機】碧桂園挫近6%穿1蚊　突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【美股期貨】美期靠穩　道指期貨升11點、納指期貨升18點（不斷更新）
【美股期貨】美期靠穩　道指期貨升11點、納指期貨升18點（不斷更新）
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款