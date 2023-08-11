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新加坡次季經濟增長0.5%遜預期 收窄今年增長預測

環球經濟金融 14:30 2023/08/11

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新加坡貿易和工業部（MTI）周五（11日）公布經修訂的經濟數據，顯示新加坡今年第二季的經濟按年增長0.5%，低於預期。另外，新加坡收窄今年全年經濟增長預測為0.5%至1.5%。

拜登促美國會額外撥款3120億 其中1870億援烏料受阻 【下一頁】

次季國內生產總值（GDP）經修訂後按年增長0.5%，低於初值的增長0.7%，不過仍高於首季的0.4%增幅。

至於經季節性調整後，次季GDP按季增長0.1%，低於初值的增長0.3%，而首季GDP按季收縮0.4%。

新加坡次季製造業按年萎縮7.3%，較首季按年5.4%的萎縮幅度有所擴大。至於服務業次季按年增長2.6%，高於首季1.9%的增幅。建築業次季按年增長6.8%，與首季的6.9%增幅幾乎持平。

MTI更將今年全年經濟增長預測，由早前的0.5%至2.5%，收窄為0.5%至1.5%。

彭斯攻擊拜登推高油價弄巧反拙 反被質疑唔識入油 （有片） 【下一頁】

工業產出和出口已連跌9個月，增加當地經濟長期低迷的風險。但MTI官員預計新加坡今年不會出現技術性衰退。

MTI指，當地受電子產品長期低迷的影響，製造業維持疲軟，而金融和保險業或受壓。至於新加坡疫後復甦，則受惠於消費驅動行業和旅遊業。

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責任編輯：鄭錦玲

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