▲ 【中國經濟】中國據報將推1萬億元地方再融資債額度 認定12個高風險省市

早前有傳中國開始摸底地方政府隱藏債務，據《彭博》引述知情人士報道，自中共中央政治局會議7月底提出制定實施一攬子化債方案後，中國財政部據悉即將下達約1萬億元人民幣地方政府再融資債額度，利用歷年結存限額助力地方償還隱性債務。

知情人士指，財政部近日召開會議，明確除了北京、上海、廣東和西藏四個省市自治區外，預備給中國全國其他省級政府合計下達約1萬億元的再融資債券額度，允許償還包括地方融資平台負債在內的隱性債務。知情人士未提供為何排除上述四個地區的細節，不過北上廣隱性債務已經清零。

知情人士又表示，全國各地的額度已經敲定，且中央政府確定了12個省市為高風險地區，將高度關注、給與更多支持，貴州、天津、湖南、吉林、安徽等位列其中，當中此次發行計劃分批進行。

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編輯：姚卓然