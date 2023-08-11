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拜登促美國會額外撥款3120億 其中1870億援烏料受阻

環球政治 13:43 2023/08/11

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美國總統拜登（Joe Biden）周四（10日）要求國會額外撥款400億美元（約3,120億港元），其中240億美元（約1,872億港元）用於援助烏克蘭反攻，是自共和黨接管眾議院以來拜登首次提出援助請求。

彭斯攻擊拜登推高油價弄巧反拙 反被質疑唔識入油 （有片） 【下一頁】

拜登請求額外撥款400億美元，除了向烏克蘭提供的240億美元援助外，120億美元（約936億港元）用於增撥聯邦救災資金，另外40億美元（約312億港元）用於應對南部邊境問題。

美國國會現正處於休會期，眾議院預定9月12日復會，届時面臨多項待辦事項，聯邦政府資金於9月30日用盡後將面臨停擺風險。

雖然兩黨都呼籲加強援烏，但眾院保守派強烈反對在未全面核算已撥給烏克蘭的430億美元資金使用情況下，再向烏克蘭追加撥款，追加援烏撥款計劃將於國會面臨巨大阻力。

美90歲參議員要人提醒先表決 簽授權書被質疑無行為能力 【下一頁】

眾議院上月表決時，70名共和黨議員投票支持一項修正案，主張剝奪對烏克蘭的所有援助，標誌著援助烏克蘭或不再是眾院共和黨人的優先事項。

另外根據美媒CNN上周發布的一項民意調查，55%受訪美國人反對批出額外資金援烏。

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責任編輯：鄭錦玲

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