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【Gmail新功能】Gmail加入翻譯功能　Android及iOS用戶將陸續獲得更新

科技 14:02 2023/08/11

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不少用戶使用Gmail進行商務洽談，以此作為溝通工具。為方便用戶直接在Gmail App中翻譯外語內容，Google近日為Gmail內建翻譯功能，並引入Android及iOS版本應用程式之中。

當Gmail偵測到電郵內容的語言與Gmail設定的顯示語言不同時，就會在電郵上方出現「翻譯」選項，點選旁邊按鍵還可以選擇「顯示原始內容」或「自動翻譯」。進入設定的話，也能切換其他翻譯語言。

【Google AI】Google新工具Project IDX　AI助力開發網頁＋App

當看不懂電郵內容的語言，而翻譯功能又沒有自動出現的話，就可以點選右上方的「…」，手動進行翻譯。在該功能下，用戶不需要再將內容複製貼上到其他應用程式，也可減低資訊洩漏的隱憂。

官方指，Android版本已開始更新，iOS版預計8月21日起開始推出。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

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