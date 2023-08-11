肺癌已對亞洲各國造成重大的醫藥負擔，根據一篇發表於《胸腔腫瘤學期刊》集結亞洲19位專家的最新共識1指出，要降低肺癌死亡率，應提高篩查的普及性及改變篩查的方式，以確保及早診斷。

在這篇最新共識文章中，專家們強烈建議應由傳統肺部X光檢查轉向更先進的LDCT（低劑量電腦掃描）1篩查，採取低劑量X光的電腦掃描生成影像，進而檢測出肺部異常，包括腫瘤2 。美國一項超過 5萬名受試者參與的臨床試驗也顯示，與肺部 X 光檢查（每十萬人年有309 宗死亡）相比，LDCT 篩查（每十萬人年有247 宗死亡）的肺癌死亡率相對降低了 20%，證明這是更有效的早期癌症篩查方式3。

改善肺癌篩查將有助挽救全亞洲肺癌患者的生命，因為全球約有五分之三的肺癌病例發生在亞洲，代表全亞洲總計有超過130萬名肺癌患者4 。2020 年在香港錄得的肺癌新症有超過5000宗，按每十萬標準人口計算的年齡標準化發病率分別為男性的39.3及女性的23.5，肺癌是男性癌症發病率之中最高，同時是男女性致命最多的癌症5。 台大醫學院內科教授楊泮池表示，此項共識呼籲亞洲各國應盡速啟動肺癌高風險群組的LDCT篩查計劃，且應廣泛介紹這項更精密的篩查方式，不僅能及早發現肺癌，也有更高的機會提升治癒率。

根據專家共識建議，接受常規健康檢查發現異常且持續暴露於危險因素的患者，應每年進行LDCT篩查，而像長期吸煙者這類高風險群組則應每年進行兩次LDCT篩檢1 。

在大部分的亞洲國家， LDCT篩查仍未在常規肺癌篩檢計劃中施行1，多數因為成本、資助、缺乏設備與專業人員、高風險群組不願接受檢測、無明確準則等問題1。為了克服這些困難，專家們建議應制定一套跟進LDCT篩查的準則並考慮納入政府常規的醫療方案，例如推動國家級的篩查計劃1，使肺部篩查計劃及後續照顧普及化。

此項共識集結香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、台灣、泰國、越南等地專家廣泛討論的成果，並獲國際肺癌存活倡議聯盟 （Lung Ambition Alliance，LAA）的支持。LAA是國際肺癌研究協會（International Association for the Study of Lung Cancer）、全球肺癌聯盟（Global Lung Cancer Coalition）、阿斯利康（AstraZeneca）和Guardant Health之間的非牟利聯盟。專家們也進一步呼籲改善將戒煙計劃納入肺癌篩查計劃的措施1。

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授林志良醫生表示，在香港和亞洲，早期發現肺癌是降低死亡率的關鍵，讓醫療團隊及早為患者提供最適合的治療對策。越早發現，治癒的機會也更高。在亞洲，如果我們要於早期偵測到肺癌及盡快拯救肺癌患者的生命，關鍵在於低劑量電腦掃描可作為主要的篩查工具，適用於平均吸煙30*包年的吸煙者，或者50歲至75歲的非吸煙者或相同年齡組別但直系親屬有肺癌家族史的人士。

即使吸煙是主要的肺癌風險因素，但非吸煙者罹患肺癌仍佔多數，尤其是在亞洲女性中更為顯著6 。研究顯示，與歐洲和北美相比，亞洲非吸煙肺癌患者的比例更高7-10 。此外，相較於現在和以往的吸煙者，亞洲非吸煙的肺癌患者有更高機率在更早的年齡被診斷出來9,11 。因此，專家們一致認為有需要支援高風險群組進行篩查，不論其吸煙與否，設定篩查對象時應考慮遺傳和人口統計等因素1。

專家們指出，記錄針對從未吸煙者的風險因素的國家特定數據，包括年齡、肺癌家族史、其他癌症史、二手煙以及暴露於室內（煮食和加熱煙霧）和室外空氣污染，也有助獲取當地政府支持，建立肺癌篩查計劃1。

*平均一天抽煙的包數 x 吸煙年數

關於Lung Ambition Alliance

國際肺癌存活倡議聯盟 （Lung Ambition Alliance） 是一個全球聯盟，致力於讓肺癌從致命疾病中剔除。由阿斯利康、全球肺癌聯盟（Global Lung Cancer Coalition）、Guardant Health 和國際肺癌研究協會（International Association for the Study of Lung Cancer）直接和實物資助。

1. Lam DC-L， Liam C-K， Andarini S， et al. 亞洲肺癌篩查：專家共識報告。 胸腔腫瘤學雜誌 2023，doi：https：//doi.org/10.1016/j.jtho.2023.06.014。

2. 國家癌症研究所。 低劑量電腦斷層掃描。 可在： https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/low-dose-computed-tomography.上次訪問時間：2023 年 7 月。

3. 國家肺部篩查試驗研究小組，Aberle DR，Adams AM，等人，通過低劑量計算機斷層掃描篩查降低肺癌死亡率。 新英格蘭醫學雜誌 2011;365：395-409.

4. 世界衛生組織-國際癌症研究機構。2020年全球Globocan情況說明書：肺。 可用位址：https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf。上次訪問時間：2023 年 7 月

5. Hong Kong Cancer Registry 2020. https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/factsheet/2020/lung_2020.pdf

6. 太陽 S， 席勒 JH， 加茲達爾 AF.從不吸煙者的肺癌 - 一種不同的疾病。 自然評論癌症 2007;7：778-790。

7. Parkin DM， Bray F， Ferlay J， Pisani P. 全球癌症統計，2002年。 CA： A Cancer Journal for Clinicians 2005;55：74-108.

8. 矢野T，三浦N，竹中T等。 從不吸煙的非小細胞肺癌作為一個單獨的實體：臨床病理學特徵和生存率。 癌症 2008;113（5）：1012-1018.

9. Toh CK， Gao F， Lim WT， et al. 患有肺癌的從不吸煙者：獨特疾病實體的流行病學證據。 臨床腫瘤學雜誌 2006;24：2245–2251.

10. Zhou F和Zhou C.從不吸煙者的肺癌 - 東亞經驗。 翻譯肺癌研究 2018;7（4）：450-463.

11. 周文， 克利斯蒂安尼•東西方相遇：東亞人和白種人之間肺癌流行病學和臨床行為的種族差異。 中國癌症研究雜誌 2011;30：287-292.

（特約）