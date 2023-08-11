【偽造新書】知名作家斥亞馬遜出售新書　涉用AI偽冒

▲ 美國作家發現，在亞馬遜販售的多本新書是由AI生成，惟偽冒其作者名賺錢。

生成式AI技術衍生偽造、抄襲等問題及隱憂，知名作家Jane Friedman日前發現，亞馬遜上有出現以她名義出售的新書，惟這些書本並非她所寫，推測是用AI偽造。

Jane Friedman指，書本標題與她以往寫的主題均非常相似，可是文字內容懷疑是使用生成式AI來模仿她的風格。她表示：「因為我一直在寫網誌，網上有很多免費的內容，所以要讓AI模仿我的風格並不困難。」

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本周，Jane Friedman在社交平台X（前稱Twitter）上發表一篇帖文討論相關問題，其後亦有幾位作家回應帖文，表示他們也有相似經歷，並擔心情況會愈來愈嚴重。

亞馬遜之後下架了以Jane Friedman名義出售的假書，表示其政策是禁止這種行為的。亞馬遜發言人又在一份聲明中提到：「我們有明確的內容指導方針，規定哪些書可以上架銷售，一旦出現問題，我們會迅速調查各書籍。我們投入了大量資金，以提供值得信賴的購物體驗。」惟亞馬遜拒絕透露違反了哪些特定規則或政策會導致AI生成的內容被刪除。

責任編輯：張寶燕

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