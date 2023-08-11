▲ 【李寧2331】李寧CEO：望能持續派中期息 維持全年收入增長指引（曾耀輝攝）

李寧 （02331） 相隔逾10年再派中期股息，問及會否持續，李寧執行董事及聯席行政總裁錢煒表示，今年集團覺得有機會為投資者及股東帶來更好回報，故作出了派發中期息的決定，未來希望在企業健康發展過程當中，能夠繼續堅持下去。

雖然經營環境面臨較大壓力，但集團仍維持全年收入增長10%至20%中段，及淨利潤率處10%至20%中段的指引，集團將會繼續加強經銷商的經營能力。錢煒指，7月至今的銷售符合管理層預期。

李寧於去年底進軍香港，於尖沙咀廣東道開設首間分店，錢煒指，今年7月已在港新增3間分店，將店舖數目增至4間，並稱營運處於規劃中，有機會將繼續開店。

另外，集團指，庫存將在今年底進一步優化。

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記者：袁諾曦