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【體育用品股】李寧次季整個平台之零售流水按年錄得10%至20%中段增長

股市 12:29 2023/08/11

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【體育用品股】李寧次季整個平台之零售流水按年錄得10%至20%中段增長

李寧 （02331） 第二季度最新運營情況。第二季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得10%至20%中段增長。

就渠道而言，公司線下渠道（包括零售及批發）錄得 10%至20%高段增長，其中零售渠道錄得20%至30%高段增長，批發渠道錄得 10%至20%中段增長，電子商務虛擬店舖業務錄得10%至20%低段增長。

公司指，以去年同季度始已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧 YOUNG），截至6月底止第二季度，公司整個平台之同店銷售其實按年錄得低單位數的增長，而非下降。就渠道而言， 零售（直接經營）渠道錄得高單位數增長，批發（特許經銷商）渠道錄得低單位數增長，電子商務虛擬店舖業務錄得低單位數增長。

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編輯：姚卓然

港股 李寧 同店銷售 李寧（02331） 體育用品股 零售
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