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波蘭擬向接壤白俄邊境增兵1萬 稱為嚇跑侵略者

環球政治 12:19 2023/08/11

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波蘭與白俄羅斯的關係持續緊張，波蘭防長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）周四（10日）表示，波蘭計劃向與白俄接壤邊境增派多達1萬名士兵，目的是要嚇跑侵略者。

夏威夷山火增至53死 拜登頒布重大災難宣言 【下一頁】

布瓦什恰克接受波蘭公共廣播電台採訪，透露增派到邊境的1萬兵力當中，4,000人直接支援邊防部隊，其餘6,000人則為預備役。

他更表示：

我們將軍隊調到離白俄邊境更近的地方，以嚇跑侵略者，使其不敢攻擊我們。

（We move the army closer to the border with Belarus to scare away the aggressor so that it does not dare to attack us.）

內政部副部長Maciej Wasik周三（9日）已表示，波蘭將向與白俄接壤邊境增派2,000名士兵。

夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版） 【下一頁】

白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）上月作邀請後，數百名俄羅斯傭僱兵集團「瓦格納」（Wagner Group）成員抵達白俄，促使波蘭更憂慮邊境安全。

白俄本周繼續在邊境附近軍事演習，盧卡申科多次表示他正制約瓦格納武裝分子。

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責任編輯：鄭錦玲

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