波蘭擬向接壤白俄邊境增兵1萬 稱為嚇跑侵略者

波蘭與白俄羅斯的關係持續緊張,波蘭防長布瓦什恰克(Mariusz Blaszczak)周四(10日)表示,波蘭計劃向與白俄接壤邊境增派多達1萬名士兵,目的是要嚇跑侵略者。

布瓦什恰克接受波蘭公共廣播電台採訪,透露增派到邊境的1萬兵力當中,4,000人直接支援邊防部隊,其餘6,000人則為預備役。

他更表示:

我們將軍隊調到離白俄邊境更近的地方,以嚇跑侵略者,使其不敢攻擊我們。

(We move the army closer to the border with Belarus to scare away the aggressor so that it does not dare to attack us.)