波蘭擬向接壤白俄邊境增兵1萬 稱為嚇跑侵略者

波蘭與白俄羅斯的關係持續緊張，波蘭防長布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）周四（10日）表示，波蘭計劃向與白俄接壤邊境增派多達1萬名士兵，目的是要嚇跑侵略者。

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布瓦什恰克接受波蘭公共廣播電台採訪，透露增派到邊境的1萬兵力當中，4,000人直接支援邊防部隊，其餘6,000人則為預備役。

他更表示：

我們將軍隊調到離白俄邊境更近的地方，以嚇跑侵略者，使其不敢攻擊我們。 （We move the army closer to the border with Belarus to scare away the aggressor so that it does not dare to attack us.）

內政部副部長Maciej Wasik周三（9日）已表示，波蘭將向與白俄接壤邊境增派2,000名士兵。

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白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）上月作邀請後，數百名俄羅斯傭僱兵集團「瓦格納」（Wagner Group）成員抵達白俄，促使波蘭更憂慮邊境安全。

白俄本周繼續在邊境附近軍事演習，盧卡申科多次表示他正制約瓦格納武裝分子。

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責任編輯：鄭錦玲