【業績｜環保股】光大綠色環保上半年少賺29%、派息削三成至2.5仙　管理層：固危廢行業未來數年「優勝劣敗」　料較難恢復至疫前水平（第二版）

▲ 【業績│環保股】光大綠色環保上半年少賺29% 派息削三成至2.5仙

中國光大綠色環保 （01257） 公布上半年業績，盈利為2.6億元，按年跌29%，每股盈利12.77仙。收益為38.2億元，按年跌下降9%。中期股息為每股2.5仙，按年少30.5%。

按板塊收益分析，生物質綜合利用的收益30.6億元，按年略升0.3%；危廢及固廢處置的收益5.7億元，按年倒退43%。集團執行董事兼行政總裁錢曉東解釋，固危廢行業某種程度存在供應過剩，加上疫情三年打擊下游企業，認為行業整體較難恢復至疫情前水平。

他續稱，「這幾年會是（行業）優勝劣敗的過程」，惟重申公司依靠母企，比其他公司有現金上的優勢，亦會致力提升盈利能力，長遠對行業仍然充滿信心。至於環境修復、光伏發電及風電的收益，分別為7965萬元和1.12億元，按年均升13%。

全年資本開支料大削5成

執行董事兼財務總監盧錦勳稱，全年資本目標為10億元人民幣，較去年的15億元人民幣爲為低，會主動管理資本開支；融資成本方面，截至6月底，有效融資利率為3.74%，較去年底增20個基點。

盧錦勳稱，集團主要以人民幣為融資工具，佔比78%，餘款均透過境外工具融資。他續指，境内融資成本不斷下跌，未來續優化融資結構，爭取令全年融資水平有所下降。

CEO：對併購持開放態度

被問及年内有否併購計劃，錢曉東指，對併購持開放態度，只要符合集團總體發展方向，便會考慮收購計劃。他又舉例稱，兩年前曾收購了本地光伏公司香港佳安綠色能源的6成股權。

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編輯：姚卓然