▲ 【業績│環保股】光大綠色環保上半年少賺29% 派息削三成至2.5仙

中國光大綠色環保 （01257） 上半年收益為38.2億元，較去年同期下降 9%，盈利為2.6億元，較去年同期減少29%，中期股息為每股2.5仙，按年少30.5%。

中國光大綠色環保主營業務包括生物質綜合利用、危廢及固廢處置、環境修復、光伏發電及風電等。期內，集團建造服務收益約4.6億元，按年減少35%，運營服務收益約31.8億元，按年減少4%。按收益性質分析，建造服務、運營服務及財務收入分別佔 總收益12%、83%及5%。

期內，集團新執行或開工項目6個，完工及投運項目8個（包含環境修復項目4個）。至6月底，集團在建或執行中的項目共25個，包括3個生物質綜合利用項目、4個危廢及固廢處置項目、 2個光伏項目及16個環境修復項目。 同時，集團已落實環保項目132個，總投資額達約人民幣304.4億元，累計承接環境修復項目54個，總合同金額約人民幣15.01億元。

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編輯：姚卓然