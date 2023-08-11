  • 27°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│環保股】光大綠色環保上半年少賺29%　派息削三成至2.5仙

股市 12:20 2023/08/11

分享：

分享：

【業績│環保股】光大綠色環保上半年少賺29%　派息削三成至2.5仙

中國光大綠色環保 （01257） 上半年收益為38.2億元，較去年同期下降 9%，盈利為2.6億元，較去年同期減少29%，中期股息為每股2.5仙，按年少30.5%。

中國光大綠色環保主營業務包括生物質綜合利用、危廢及固廢處置、環境修復、光伏發電及風電等。期內，集團建造服務收益約4.6億元，按年減少35%，運營服務收益約31.8億元，按年減少4%。按收益性質分析，建造服務、運營服務及財務收入分別佔 總收益12%、83%及5%。

期內，集團新執行或開工項目6個，完工及投運項目8個（包含環境修復項目4個）。至6月底，集團在建或執行中的項目共25個，包括3個生物質綜合利用項目、4個危廢及固廢處置項目、 2個光伏項目及16個環境修復項目。 同時，集團已落實環保項目132個，總投資額達約人民幣304.4億元，累計承接環境修復項目54個，總合同金額約人民幣15.01億元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

相關文章：

【業績｜公用股】光大水務上半年多賺近22%　中期息增至6.63仙　毛利率升11個百分點

【違紀受查】光大集團前董事長唐雙寧受查　繼任舵手李曉鵬早前落馬

【盈警】東江環保895料上半年虧損1.9億至2.1億人幣

編輯：姚卓然

新能源 港股 內地物業 建造 中國光大綠色環保（01257）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【體育用品股】李寧次季整個平台之零售流水按年錄得10%至20%中段增長

下一篇文章

【TikTok母企】字節跳動據報去年內地收入增長放緩至25%　中國每日活躍用戶達8.5億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美股收市】通脹紓壓 道指僅升52點曾漲455點 長債息重上4.1厘
【美股收市】通脹紓壓 道指僅升52點曾漲455點 長債息重上4.1厘
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款