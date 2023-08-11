【券商點睇】上半年多賺至少35% 中國建築興業新簽合同大增

國泰君安報告指，中國建築興業（00830）發出盈喜，預計上半年純利按年增長不少於35%，相當於約4.35億元，主要因相比上年同期，港澳地區幕牆工程業務營業額增加及其毛利率上升所致。該行認為，公司所披露的利潤增長幅度符合預期。

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除港澳業務繼續受益於強勁需求外，中國建築興業的內地業務受益於更多大型科技公司增加對總部和研發中心的投入，並大量採用玻璃幕牆。而領先的科技公司和國際零售品牌也增大對技術更先進及現代感的玻璃幕牆項目的投入，以吸引客流。

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國泰君安指，這兩個因素使得公司過去兩年在內地的新合同大幅增加。隨着更多地標項目竣工，示範效應將帶來更多新業務，預計未來3至5年，公司在內地的新簽合同額將繼續快速增長。該行重申「買入」評級， 維持3.1元的目標價。

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責任編輯：林衛