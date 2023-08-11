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【專家點睇】靜待政策恢復投資信心 楊德龍：對後市看法分歧較大

股樓投資 12:13 2023/08/11

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前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，近期市場再次出現一定的反覆，符合慢牛行情初期的特徵。在牛市初期，投資者的信心不足，對後市的看法分歧較大，導致市場出現波動。考慮到，中央政治局會議明確提出了穩經濟增長的政策部署，隨後多個部門逐步出台了一系列政策，反過來也會推動市場信心回升，促使大盤走出反轉的行情。

【同場加映】溫股知新：期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

貨幣政策方面，下半年中國仍有降息、降準的空間。財政政策方面，可能會逐步出台一些基建投資項目，已經有多地出台了一些基建投資計劃。消費方面，通過補貼等方式來推動耐用品消費，如汽車、家電、家具，另發改委也出台了支持消費復甦的20條措施。

他認為，貨幣政策和財政政策雙管齊下，有望提振內需，推動經濟復甦，拉動CPI重新回到正值區間。目前外需出現了一定的下滑，主要受全球經濟增速回落的影響，特別是歐美經濟增速明顯下滑，降低了中國外貿的增速，這反過來將推動更多利好政策逐步出台。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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同時，大家比較關注的房地產方面的政策，因勢利導、因城施策放開房地產市場的限購限貸，可能是下一步可以期待的政策利好，對於房地產板塊和相關產業鏈板塊都會有一定的推動作用。楊德龍表示，政策的逐步出台有利於提振投資者的信心，推動傳統藍籌板塊如消費、新能源等的回升，A股和港股後續仍有慢牛行情可以期待。

【同場加映】青姐話：困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

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責任編輯：林衛

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