【券商點睇】飲料業務延續增長 統一企業優化利潤率 目標睇6.95

興證國際報告指出，統一企業（00220）上半年收入按年升4.5%，來自飲料業務收入增長12.3%，佔公司總收入63.5%，其中茶飲料、果汁飲料、奶茶飲料的收入分別上升13.9%、18.1%和7.1%。由於去年同期高基數等因素影響下，食品業務收入按年減少8.7%，佔公司總收入33.6%。

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該行表示，部分原物料價格回落及產品結構優化，導致毛利率微升。上半年毛利率為31.1%，按年上升1個百分點。此外，土地出售收入帶動上半年純利提升。3月，公司出售集團位於合肥分廠的部分土地，產生3.42億元人民幣的收益。期內，公司上半年賺8.77億元人民幣，按年升42.7%。

渠道方面，統一企業今年在維持傳統電商經營的基礎上，進一步探索了兩大業務模式。一是深耕以盒馬、美團買菜為代表的O2O新電商，二是布局抖音商城、抖音超市為代表的全域興趣電商，實現家庭、餐飲、O2O等多元場景布局。

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營銷方面，公司繼續推進與消費者的互動，通過落地執行長沙音樂節、產綫直播、與綜藝節目、視頻平台及公益活動合作等方式提升品牌知名度與核心消費者黏性，不斷打磨產品矩陣，完善品牌管理系統，築高企業「護城河」。該行首次覆蓋給予「增持」評級，目標價6.95元，相當於今年預測市盈率18倍。

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責任編輯：林衛