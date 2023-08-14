【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理顏琳晞  挑戰自我轉職理財策劃行業  冀為世界帶來貢獻

保險業對於很多人來說，是一個充滿挑戰的行業。對宏利高級財富管理經理顏琳晞（Alison）來說，是一次難得的轉職機會，讓她重新認識自己；她希望成為出色的理財顧問，為世界帶來貢獻。她的座右銘是「對世界的貢獻大於世界對你的貢獻就是成功」，其遠大的眼光及實在的行動力，為她贏得客戶及工作夥伴的認同及讚賞，已連續兩年榮獲業界精英指標的百萬圓桌會會員（MDRT, Million Dollar Round Table）榮譽，今年亦已率先以六個月時間完成第三次的MDRT業績要求，成績彪炳，助她逐步向目標邁進。



親人離世 激發轉職念頭



Alison加入宏利短短兩年時間，已連續三年達致MDRT資格，然而，其成功背後卻有一個悲傷的故事。在2020年，她的父親突然離世，留下了她和家人的傷痛，亦讓她深刻體會到保險的重要性，也是她開始思考轉職的原因。她希望能夠成為一名專業的持牌保險代理人，為每一個人及每一個家庭提供最基本的保障。

▲ Alison 直言家人是她努力工作的推動力，希望能為母親提供最好的生活，亦希望更多客戶能為自己及家人作好保障。

轉職前，曾任銷售推廣行業的Alison成立了一間初創公司，主攻紙品包裝生意，但成為老闆除了發展業務，還要兼顧不同事項，每月租金人工等的支出成本計算，員工與廠商及客戶的溝通配合，甚至辦公室的清潔工作等瑣碎事項，令她有感未能全情投入，更在獲得中小企卓越營商夥伴獎項後毅然選擇轉跑道。相反，「宏利C.E.O.計劃」提供了一個平台，讓她可以零成本地開展其理財策劃事業，加上宏利提供很多的資源和培訓，令修讀音樂的她也可以於短時間內適應全新環境，站穩陣腳。



為客戶創造價值 只要「有心」便能解決問題



Alison的上司宏利分行經理林泳茵（Dorothy）大讚她口齒伶俐，而且有一顆充滿使命感的心，加上鍥而不捨的精神，讓她很快便獲得理想的成績。平日Alison會與不同人分享保險和理財資訊，在社交媒體和商會上拓展人脈，讓更多人認識這個保險行業。即使在疫情期間，Alison也沒有氣餒，反而積極透過互聯網和電話，為客戶提供保險和理財建議，並舉辦網上講座和研討會，讓更多人了解保險的重要性。她認為環境因素永遠都存在，只要「有心做」，便會找到自己的成功方法。

▲ Dorothy（右）十分欣賞Alison的幹勁，直言不少團隊成員都被她的積極及正能量感染，成為大家的榜樣。

成功不止靠技能 同理心和耐性更重要



Alison的成功並不只是在她個人的成就上，她同時也致力於建立自己的團隊，取名為「Creators」。她希望成員除了能為客戶提供專業和足夠的保障外，更能放遠眼光，為自己和世界去創造新的事物。同時亦堅持做好每一件小事，以貢獻之心出發，種好每一棵小種子，才會結成好的果實。她相信，只要能夠以客為先，定期把保險和理財資訊分享給他們，便能與他們建立信任和友好關係，和她們共同成長，長遠定能為客戶及自己創造巨大的價值。

對於想要轉行到保險業的人，Alison建議要先了解自己和各大團隊的運作，選擇能夠支持自我成長和長遠發展的夥伴，加上願意不斷學習和成長，定能在保險事業有一番作為。

在管理方面，對團隊成員要有同理心和耐性，了解他們的處境，協助他們解決困難，就客戶需求提供解決方案。Alison自言自己亦會充當一位「心理醫生」，成員每天出外見客户，會收穫成功，亦會面對拒絕，要為成員舒緩情緒，處理好心情，再處理事情，繼續一同向前進發。

（特約）