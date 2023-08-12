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【管理心得】專訪輝瑞港澳區印藉舵手　「貼地」贏信任　簡單一招融入團隊

12:00 2023/08/12

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輝瑞香港及澳門區總經理Krishnamoorthy Sundaresan認為，與團隊建立目標一致的企業文化，對公司成長尤其重要。

不少新上任的領導者，為求快速取得好成績，總是抱着「新官上任三把火」的想法，希望發揮新人事、新作風，甫上任即謀變革。但對於2021年底接任美國科研製藥公司輝瑞（Pfizer）香港及澳門區總經理的Krishnamoorthy Sundaresan來說，新官上任當務之急從來不是展示實力，反而堅持以虛心學習的態度，謹慎並深入了解團隊情況，以及適應本地文化，加深團隊團結精神，攜手引領企業前進和成長。

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來自印度的Sundaresan，在醫療保健行業打滾逾15年，曾於多間著名醫療機構工作。2019年加入輝瑞，並在印度區擔任品類主管（Category Lead）一職。直至2021年12月，正式接任輝瑞香港及澳門區總經理。

離鄉背井來港　壓力也是動力

由印度遠赴香港，走到一個陌生的環境肩負重責大任，他笑言：

是壓力也是動力，是挑戰也是機會。

他解釋，最大的壓力和挑戰，並非離鄉背井的思鄉之愁，也不是營商環境挑戰或衝擊而造成。而是作為一個從外地來的新任管理者，如何緩和員工們的顧慮、贏取他們的信任並得以信服，才是最大的困難。

他直言：「畢竟香港和印度不論是生活方式，抑或職場文化都是截然不同。我來港工作，自然不能只強求團隊接受我過往的處事方法，反而是我有責任去認識和了解香港本地文化，並調節自身心態來融入他們。」Sundaresan補充，企業想穩步成長，關鍵要素之一絕對包含員工願意一同努力的決心，所以新來乍到的領導者更應該要以「貼地」的方法來關心員工需要，安定部屬之心與縮短彼此的陌生距離，團隊才會願意與領導者和高管們共同進退，並建立目標一致的企業文化。

他又提及，由於製藥公司講求團隊精神，由醫學研究、規例監管、供應鏈到業務發展部門，總需要每個部門之間能夠無縫接軌，能夠快狠準下正確的決定，所以建立和強化團隊合作關係相當重要。

邀員工對談　建立默契

為了更深入了解員工的背景和見解，並同時讓團隊凝聚力更強，Sundaresan特意設置一個名為Friday Masala（意指麻辣星期五）的內部廣播節目（Podcast），每星期邀請一名輝瑞港澳區的員工與他進行對話，提供機會予員工分享想法，也開放予員工收聽。

他舉例，有同事分享如何作為兩孩的母親，去平衡工作和生活。「對我來說其實很有啟發性，因為我可以從中了解她的生活，並且思考如何配合職場媽媽的需要。」例如在工作環境或時間上，為她們提供更多選擇。

能夠透過這種溝通渠道，來建立團隊精神，他坦言同事的反應超乎其想像，本以為同事都會害羞不敢分享，但截止目前為止，Friday Masala不經不覺已到了第40集。他又直言，感激第一位答應參與節目的同事成為榜樣，令其他同事後來也願意分享想法，暢所欲言，讓他及後有機會能夠與員工聯繫及建立關係。他笑稱，經歷過一年多的磨合和了解，自問目前與團隊已有默契，關係也逐步穩固，深信未來能夠攜手引領企業成長。

留住人才　「Joy」是重要元素

不過，現時不少老闆都認為年輕員工難駕馭，而且轉工頻率高，要留住人才並不容易。Sundaresan直言，要留住員工的心，最重要是讓他們感到「開心」（Joy）：「尤其在疫情過後，人們的憂鬱狀況都有所改變。所以作為領導者，更加要注意員工的心情，以及配合他們對於工作的想法。」並舉例，為了讓員工能夠定時放鬆心情，每個月的第一個星期五下午時間，均會舉行Joyful Fridays，鼓勵員工一同玩樂，例如打麻雀、打乒乓球等，希望團隊能放鬆繃緊情緒。

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此外，他又提到，一直深信作為領導者，留住人才最重要是要懂得賦權，提供適當的空間予團隊發揮自身的創意和能力，才能讓員工在工作過程中有參與感，完成工作後會有成就感。他直言，諸多微小又看似無足輕重的舉動，力量其實很大，對於留住人才也是十分有幫助。

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記者：曾曉汶

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