【搶人才】二次機會招聘　酒店搶人才助復甦

▲ 希爾頓全球近年也提高內部招聘率，減低員工流失造成的影響。（法新社）

疫情高峰期，全球酒店業都經歷了營業額暴跌、大裁員，希爾頓全球酒店集團（Hilton Worldwide）亦曾面臨眾多營運及管理危機。該公司執行副總裁兼首席人力資源總監Laura Fuentes分享，已重啟大型招聘會穩市場及同事的信心，更實施「第二次機會招聘」（Second Chance Hiring）計劃，搶人才。

據美國酒店住宿協會（AHLA）報告顯示，當地超過67萬個酒店工作職位因疫情而流失，且最快要到2023年底才能恢復至2019年的水平；如何加強人才招聘，重回正常業務軌道，成為希爾頓全球的重點戰略。

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現時全球疫情已放緩，希爾頓全球也在暑假重啟大型招聘活動，除了藉此告訴全世界該公司已恢復營業外，也希望拓寬招聘渠道以滿足求職者需求。

招退休人士弱勢青年 重投社會

Laura表示，招聘活動安排了現場面試，合資格人士會立即收到工作邀請，第二天就可開始上班，因此更易吸引人才前來面試，以取得巨大成效。

再者，該公司亦發掘其他關注人才的新途徑，包括實施第二次機會招聘計劃，招募退休人士和弱勢青年，助他們重新融入社會。

除加強招聘外，希爾頓全球也密切關注員工在入職首90天的工作體驗。Laura稱：「新員工在入職首3個月的流失率一向最高，我們必須了解他們遇到甚麼困難，以及真正需要甚麼，從而提供適當的協助。」

例如，該公司會派同事作為夥伴導師，與新員工密切溝通以了解工作狀況，幫助他們學習所需技能，融入公司文化。

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此外，希爾頓全球近年也提高內部招聘率，減低員工流失造成的影響。Laura認為，疫情令企業更注重內部流動性，與2019年相比，全球企業的董事級以上職位，是由內部升遷的人數比例也大幅增加；以該公司為例，這數字已由30%上升至現時的超過55%。

以價值觀導向 危機中凸顯品格

對於近年的管治危機，她憶述在疫情最嚴峻時期，難免要作出大轉變，包括與其他酒店一樣，除停止招聘活動外，也不得不進行裁員和實施強制休假。

但她認為，消極應對疫情絕非唯一對策，於是當時就向醫生、護士和其他醫療專業人員免費供應多達100萬間酒店客房，協助他們作隔離或休息的防疫應對措施；同時，派遣曾接受健康和安全措施培訓的員工，繼續為前綫醫護人士提供合規格的清潔服務。

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Laura強調：「危機不會塑造品格，但會凸顯品格。」她指出，一間企業無論面對任何危機，都必須以價值觀為導向，善用手上的人才庫，制定正確的人力資源戰略。

由於生意額大減，當時其實可選擇更大規模裁員，進一步減低成本開支；但她表示，管理層商討後，最後的決定是盡可能留下更多員工，讓他們繼續維持生計之餘，亦可以為社會服務，作出更偉大、更有意義的貢獻。

酒店管理大學課程 培訓員工領導力

此外，希爾頓全球旗下更設有希爾頓全球大學（Hilton Worldwide University），每年在全球90個國家及地區，提供逾2,500個酒店管理課程，例如課堂培訓、電子學習、網絡研討會和電子書等。Laura表示，該公司決意投資於員工身上，推動他們實現公司的願景，同時也幫助他們實現自己的職涯目標。

希爾頓全球大學向員工提供的課程，除了包括基本知識、工作所需的具體技能外，也包括提升員工領導力發展。

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該公司還推行「人才加速器計劃」（Talent Accelerator Program），讓處於職業生涯各階段的員工參與，並由酒店管理層及海外學者擔任導師，教導領導力方面的各項課題，包括關注健康、可持續性發展和包容性等。

最近，希爾頓全球還與教育平台Guild Education合作，向員工提供持續進修的機會，讓他們免費獲得一系列教育證書，包括英語學習、烹飪、商業數據分析等內容。Laura認為，每位員工都有不斷成長的權利，透過提供免費學習課程，將有助他們實現職業抱負。

記者：陳卓賢

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