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【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股

股市 11:24 2023/08/11

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【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股

阿里巴巴 （09988） 上季業績勝預期，經調整純利按年增48%至449億元人民幣，收入按年增14%至2,341.56億元人民幣。大行唱好阿里巴巴用戶增長，摩根士丹利稱目前估值吸引，重申為首選股。

阿里巴巴業績，請看【下一頁

大和對阿里雲運用AI變現感正面

大和表示，阿里業績勝該行預期，公司用戶健康增長，用戶互動並見改善，相信阿里巴巴市佔率流失的步伐將會放慢，而公司重點催化劑為如何運用人工智能變現AI業務，包括阿里雲及菜鳥，並對阿里雲如何運用AI來變現，而感到正面。

同時，該行對阿里巴巴的數碼媒體和娛樂業務錄得正數EBITDA感到驚喜，當中更因娛樂業務首次錄得1.2%的利潤率。大和提升公司2024年度至2026年度的每股盈利3%至10%，重申為「買入」評級，目標價為151元。

大摩重申阿里為首選股

摩根士丹利表示，阿里巴巴復甦正在進行中，但由於宏觀軟弱的持續存在，其發展軌跡尚不確定。然而，該行相信以回報為中心的良性核心投資周期，以及在其他領域的損失減少將共同支持盈利增長前景，予阿里巴巴美股（美：BABA）目標價為150美元，維持「增持」評級，並重申為首選股份。

在第一季度，CMR按年增長10%，超出大摩的估計和共識4%，進入第二季度，儘管消費復甦步伐適度，該行對CMR的彈性持謹慎樂觀。淘寶和天貓集團優化的運營策略更加注重增長已經開始見效。管理層強調了集團的三大關鍵策略，分別是增加用戶規模、建立繁榮的生態系統，及實現技術驅動的創新。特別是，阿里巴巴表示，在電子商務中的DAU領先地位持續擴大，七月份淘寶DAU按年增長7%，而第一季度為6.5%。此外，公司應受益於整體經濟的復甦。

再者，摩根士丹利表示，阿里巴巴的2024年預測市盈率為10倍，估值相對2024年至26年的經調整純利年均複合增長17%為之吸引。

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編輯：姚卓然

 

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