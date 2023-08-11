  • 27°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介中國東方航空、中國移動、中國中車

股市 12:30 2023/08/11

分享：

分享：

恒生指數中午收報19128點，跌119點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國東方航空股份 （00670） 、中國移動 （00941） 、中國中車 （01766） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看： https://video.hket.com/video/3589562

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介中國東方航空、中國移動、中國中車

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯：葉淼

＝＝＝＝＝

《香港經濟日報集團》免責聲明 
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介國泰航空、中國聯通、兗礦能源
2023/08/10
【石Sir午市閒談】今日推介國泰航空、中國聯通、兗礦能源
【石Sir午市閒談】今日推介中石化、聯邦制藥、攜程集團
2023/08/09
【石Sir午市閒談】今日推介中石化、聯邦制藥、攜程集團
【石Sir午市閒談】今日推介中國宏橋、同仁堂國藥、攜程集團
2023/08/08
【石Sir午市閒談】今日推介中國宏橋、同仁堂國藥、攜程集團
【石Sir午市閒談】今日推介同仁堂科技、巨子生物、中國飛鶴
2023/08/04
【石Sir午市閒談】今日推介同仁堂科技、巨子生物、中國飛鶴
【石Sir午市閒談】今日推介信義玻璃、澳博控股、藥明生物
2023/08/03
【石Sir午市閒談】今日推介信義玻璃、澳博控股、藥明生物
中國東方航空股份（00670） 中國東方航空 投資策略 買入價 買入 中國中車（01766） 市場動向 港股 技術分析 派息
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【李寧2331】李寧CEO：望能持續派中期息　維持全年收入增長指引

下一篇文章

【體育用品股】李寧次季整個平台之零售流水按年錄得10%至20%中段增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】日圓暗湧　夜期收市升52點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【阿里巴巴業績】阿里巴巴高開3%　上季經調整純利449億人幣、收入按年增14%　同勝預期
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益
【美股收市】通脹紓壓 道指僅升52點曾漲455點 長債息重上4.1厘
【美股收市】通脹紓壓 道指僅升52點曾漲455點 長債息重上4.1厘
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款