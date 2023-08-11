夏威夷山火增至53死 拜登頒布重大災難宣言

美國夏威夷茂宜島（Maui）周三（9日）發生山火，死亡人數增至53人，島上多處火勢仍未受控。美國總統拜登（Joe Biden）周四（10日）宣布，就茂宜島山火頒布重大災難宣言，聯邦政府擴大撥款供災後重建。

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除了最少53人死亡外，海岸警衛隊周四已從水中救出17人，並在岸上尋獲40名生還者，暫未收到有人落水失蹤的報告。

官員較早時警告，死亡人數或會繼續上升。島上多處大火仍在燃燒，救援隊分散到燒焦地區繼續搜索。

夏威夷電力公司指截至周四下午，公司考慮到安全問題仍繼續限電，西茂宜島約有1.24萬人仍處於斷電狀態。

著名度假海濱小鎮拉海納（Lahaina）被嚴重破壞，截至周四約有兩成火勢仍未受控。

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拜登周四頒布重大災難宣言，擴大了對夏威夷的聯邦援助。拜登對山火事件致以哀悼，承諾任何喪親、房屋受損壞的人都將立即獲得支援，政府也正盡快撲火及疏散民眾。

白宮指重大災難宣言發布後，受影響民眾可申請臨時住屋和房屋維修補助金，也允許企業申請災後重建資金。

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責任編輯：鄭錦玲