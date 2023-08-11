【Deepfake音樂】Google擬與環球、華納音樂協商　開發AI音樂工具

▲ 據外電報道，Google正與環球音樂及華納音樂等協商，授權歌手聲音及旋律讓AI生成歌曲。

模仿真人聲音和外表的「深度偽造」（Deepfakes）技術，源自人工智能（AI），近日在生成式AI熱潮下，亦有大量AI歌手如周杰倫、陳奕迅、尹光、Beyond主音黃家駒、張國榮等湧現，同時引起AI歌手翻唱是否涉侵權的討論。

據外電引述知情人士報道，Google正與環球音樂（Universal Music）及華納音樂（Warner Music）等公司協商，授權歌手聲音及旋律讓AI生成歌曲，當中可能措施將包括：開發讓歌迷合法創作歌曲且版權擁有人可獲分利潤的AI工具，音樂人亦有權選擇是否要授權。

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面對AI音樂崛起，華納音樂行政總裁Robert Kyncl強調，應該要有選擇權予音樂人，「對於歌手來說，保護歌聲就等於保護生計及形象。」報道指，Google目前與這些公司的協商仍處於非常初期階段，距離推出AI產品仍有漫漫長路要走。

AI模擬歌手聲音所創造出的歌曲近期成為音樂產業的一大隱憂，今年稍早就有用戶以歌手Drake及The Weekend的聲音，生成歌曲Heart on My Sleeve並在TikTok上大受關注。隨後，環球音樂亦以侵權為由，將歌曲從 TikTok、YouTube及Spotify等平台下架。

責任編輯：張寶燕

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