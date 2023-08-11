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位元堂中醫值得信賴~ 醫療券可用！

都會情報 09:00 2023/08/11

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根據權威巿場調查，最多受訪者認為，位元堂在香港連鎖中醫網絡中最值得信賴、藥材質素最高*！位元堂中醫診症服務係可以使用醫療券繳付醫療服務費用㗎~

超過70間位元堂門市設有註冊中醫師診症服務，中醫師團隊在養生保健、防病治病方面具備專業水準，為大家提供一個完善及全面的中醫藥產品及服務方案！同時，位元堂採購團隊根據經驗採購優質中藥飲片，選材藥出地道，品質得到保證！

香港門市更提供一站式代煎及送藥服務，包裝湯藥存放於獨立包裝湯袋內，方便翻熱飲用，可以選擇到門市自取或派遞到家，方便！可靠！

*根據Iposos於2023年3月至4月訪問502位香港中式保健品用家進行之香港中式保健品品牌研究結果。(Iposos Hong Kong Limited版權所有)

位元堂時刻為你提供全力支援，立即致電門市預約或致電位元堂客戶服務熱線2727 8911查詢。

關於位元堂藥廠有限公司
位元堂始創於1897年，一直本著「以誠意用心造藥，憑信譽繼往開來」的宗旨，誠心宏揚中醫藥保健智慧，細心了解現代人的保健需要，提供全面兼優質的中藥產品及服務，力求開創中式保健新領域。

位元堂擁有強大的分店網絡，於中國、香港及澳門共擁有超過100間中醫藥分店，產品銷售點更遍布東南亞、歐美加及澳紐等地。中醫診療服務方面，位元堂擁有專業的中醫團隊，亦為全港最大包含中醫駐店及中藥零售店舖網絡*，目前超過60間門市設有中醫駐診服務，位元堂期望將中藥保健服務帶到世界每個角落，務求讓顧客蒞臨惠顧更為便捷。

位元堂獲得多項獎項殊榮，肯定了品牌的優質產品及服務質素。位元堂會繼續秉承優良傳統，安舊立新，恪守古方正藥之餘，亦會不斷研發及虔製更多貼心產品，造福社群。

如欲查閱更多關於位元堂藥廠有限公司的資訊，請瀏覽官方網站：www.wyt.com.hk

*於2014年11月底位元堂內部調查結果

(特約)

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