位元堂中醫值得信賴~ 醫療券可用！

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*根據Iposos於2023年3月至4月訪問502位香港中式保健品用家進行之香港中式保健品品牌研究結果。(Iposos Hong Kong Limited版權所有)



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關於位元堂藥廠有限公司

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位元堂擁有強大的分店網絡，於中國、香港及澳門共擁有超過100間中醫藥分店，產品銷售點更遍布東南亞、歐美加及澳紐等地。中醫診療服務方面，位元堂擁有專業的中醫團隊，亦為全港最大包含中醫駐店及中藥零售店舖網絡*，目前超過60間門市設有中醫駐診服務，位元堂期望將中藥保健服務帶到世界每個角落，務求讓顧客蒞臨惠顧更為便捷。



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*於2014年11月底位元堂內部調查結果



(特約)