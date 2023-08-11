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【內房危機】碧桂園據報已籌備債務重整　近期啟動相關程序

股市 08:49 2023/08/11

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【內房危機】碧桂園據報已籌備債務重整　近期啟動相關程序

碧桂園 （02007） 面臨階段性流動壓力，內媒引述消息人士報道，碧桂園已經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，該公司已聘請中金為財務顧問，主導重整事宜。

日前，碧桂園未能如期支付8月6日到期的兩筆美元債的票息，涉資2,250萬美元（約1.75億港元），碧桂園承認面對階段性的流動性壓力。另外，從9月起至2024年初，公司將面臨多筆債務集中到期的兌付壓力，總金額大約100多億元人民幣。

報道指，直到2023年中期，在公司財務現金流承壓的狀態下，依然兌付了大約數十億債務。隨著市場銷售大幅下滑及融資渠道嚴重受限，公司現金儲備大量消耗，難以應付9月份及打後多筆到期債務。

報道引述接近碧桂園人士稱，與其揚湯止沸疲於奔命，不若釜底抽薪整體展期，稱碧桂園擁有較好的財務基本面，槓桿也不高，通過債務重整渡過階段性困難的可能性還是較大。

碧桂園昨晚再發盈警，預計半年淨虧損450億至550億元人民幣，表示面對行業整體極端困難的局面，公司上下一心，千方百計開展自救，「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，積極化解階段性流動壓力，將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

【內房危機】碧桂園突發盈警　離岸債價跌至恒大水平　碧桂園料半年蝕450億至550億人幣

【內房危機】碧桂園爆資金危機　稱三原因出現「階段性流動壓力」　未如期支付債息　股價跌14%創9個月低

責任編輯︰梁浩碩

港股 碧桂園（02007）
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