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【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻

股市 10:50 2023/08/14

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碧桂園 （02007） 在剛過去的周末發布通告，11隻境內債券周一起停牌，包括深交所的6隻2021年及2022年發行的人民幣債券、3隻在上交所發行的人民幣債券、碧桂園旗下的廣東騰越建築工程發行的一隻債券，以及一隻未公開發行的私募債，總發行規模逾160億元人民幣。消息對內房會否造成又一次重大打擊，還有那些內房股風險較大？騰訊 （00700） 將於周三(16日)公布截至6月底止中期業績，券商普遍料遊戲收入復甦幅度按季回落；不過廣告業務及金融科技業務在第二季都取得積極進展；市場對騰訊的業績預期是否合理？ 會否出現驚喜？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解。

開市追揸沽
【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：葉淼

欄名 : 開市追揸沽

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